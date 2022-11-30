 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Власть     30.11.2022 06:39

Владимир Путин принял участие в работе юбилейного, X Всероссийского съезда судей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  судьи  съезд  выступление 

30 ноября. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин принял участие в работе юбилейного, X Всероссийского съезда судей, съезд проходит с 29 ноября по 1 декабря в Государственном Кремлёвском дворце, в нём принимают участие более 800 делегатов, представляющих всю судебную систему России, сообщает сайт Президента России.

Президент отметил, что за последние 5 лет общее число осуждённых сократилось на 22 процента.

"Верховный Суд России последовательно идёт по пути более широкого применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер пресечения, не связанных с заключением под стражу. С 2016 по 2021 год общее число осуждённых сократилось на 22 процента, численность лиц, осуждённых к реальному лишению свободы, уменьшилась на 19 процентов", - сказал Путин.

Себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.

"Считаю важным сказать и о том, что полностью себя оправдало создание 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции – и с точки зрения повышения гарантий прав граждан в судебном процессе, и для более тщательного выявления и быстрого устранения судебных ошибок", - сказал Президент.

Путин отметил внедрения в судебной системе современных информационных технологий.

"Отмечу актуальность и востребованность внедрения в судебной системе современных информационных технологий. Они обеспечивают возможность дистанционного участия в судебных заседаниях, возможность знакомиться с материалами дела, получать документы в электронном виде", - сказал Путин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  судьи  съезд  выступление 

Возврат к списку

Лента новостей

07:42 Город (Москва и область) С 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной

06:39 Власть Владимир Путин принял участие в работе юбилейного, X Всероссийского съезда судей

10:18 Власть Кудрина досрочно освобождают с поста главы Счетной палаты

09:51 В мире Сербия получает газ в 4,5 раза дешевле остальной Европы

22:31 Город (Москва и область) Мэр Махачкалы Салман Дадаев переходит на работу в руководство префектуры Москвы

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru