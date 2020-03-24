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Власть     24.03.2020 19:08

Власти Москвы должны проработать вопрос доставки вернувшихся из-за рубежа россиян в близлежащие регионы - поручение

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Теги:  коронавирус  Правительство Москвы  Татьяна Голикова 

24 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и Роспотребнадзором должно проработать вопрос организации доставки автобусами до близлежащих регионов россиян, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее поручение дано по итогам заседание оперативного штаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. О результатах необходимо доложить в правительство в срок до 25 марта 2020 года.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 495 человек. В Москве заразились уже 290 человек. За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции в 14 регионах.


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Теги: 
коронавирус  Правительство Москвы  Татьяна Голикова 

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