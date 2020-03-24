24 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ и Роспотребнадзором должно проработать вопрос организации доставки автобусами до близлежащих регионов россиян, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее поручение дано по итогам заседание оперативного штаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. О результатах необходимо доложить в правительство в срок до 25 марта 2020 года.
По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 495 человек. В Москве заразились уже 290 человек. За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции в 14 регионах.
19:08 Власть Власти Москвы должны проработать вопрос доставки вернувшихся из-за рубежа россиян в близлежащие регионы - поручение
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
17:23 Общество ОП Москвы не будет обращаться к Путину с просьбой перенести голосование по Конституции
16:26 Другое Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год из-за коронавируса
16:10 Власть До конца недели в Москве будут производить по 13 тысяч тестов на коронавирус в сутки
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек