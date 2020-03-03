3 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы пока не принимали решений об отмене запланированных массовых мероприятий из-за распространения заболевания коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Ранее оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом подтвердил, что в Московском регионе зафиксирован первый случай заболевания короанвирусом 2019-nCoV. Заболевание было выявлено у мужчины, прибывшего с отдыха в Италии. Он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу и изолирован в соответствующем отделении.
Были установлены друзья и родственники заболевшего, контактироввшие с ним в последнее время, они были изолированы, однако никаких симптомов заболевания у них не выявлено.
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