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Власть     03.03.2020 13:01

Власти Москвы не принимали решений об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Алексей Немерюк  масссовые мерприятия 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы пока не принимали решений об отмене запланированных массовых мероприятий из-за распространения заболевания коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Ранее оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом подтвердил, что в Московском регионе зафиксирован первый случай заболевания короанвирусом 2019-nCoV. Заболевание было выявлено у мужчины, прибывшего с отдыха в Италии. Он был немедленно госпитализирован в инфекционную больницу и изолирован в соответствующем отделении.

Были установлены друзья и родственники заболевшего, контактироввшие с ним в последнее время, они были изолированы, однако никаких симптомов заболевания у них не выявлено.


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Теги: 
коронавирус  Алексей Немерюк  масссовые мерприятия 

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