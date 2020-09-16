16 сентября. Mossovetinfo.ru - Власти не принимали решений о повышении акцизов на табак и алкоголь, Минфин рассматривает разные варианты пополнения бюджета, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что в связи с пандемией мировым экономическим кризисом Минфин вынужден искать разные варианты пополнения доходной части бюджета. Однако все это проходит на уровне экспертных обсуждений, никаких решений не принималось.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил внести поправки в Налоговый кодекс и поднять с 2021 года акцизы на табак сразу на 20%. Кроме того, по данным некоторых СМИ, Минфин также предложил с начала 2021 года поднять налог на добычу некоторых цветных металлов и удобрений в 3,5 раза.
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