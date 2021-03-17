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Власть     17.03.2021 18:52

Власти рассказали, когда будет принято решение о продлении программы льготной ипотеки

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Теги:  Антон Силуанов  Правительство РФ  ипотека  льготная ипотека 

17 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство решит судьбу программы льготной ипотеки до 1 июля, сообщил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы до 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее даже раньше, примем все эти решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении», приводит слова Силуанова ТАСС.

По словам министра, сейчас рассматриваются различные варианты. Есть вариант простой пролонгации программы, также рассматривается вариант сделать программу более социально ориентированной, путем ее расширения на семьи с детьми, также возможно с помощью программы стимулирование индивидуального жилого строительства.

Ранее глава Центробанка Эдьвира Набиуллина заявила, что программа льготной ипотеки была хороша как антикризисная мера, но ее необходимо вовремя сворачивать, так как она дает и негативные эффекты в виде роста цен на жилье. Также глава ЦБ РФ назвала регионы, в которых программу имеет смысл сохранить.


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Теги: 
Антон Силуанов  Правительство РФ  ипотека  льготная ипотека 

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