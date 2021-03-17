20:27 Происшествия Глава трех спортивных федераций Власенко арестован по обвинению в мошенничестве
20:01 Город (Москва и область) Новую систему безопасности запустят в московском метро в начале 2022 года - Собянин
18:52 Власть Власти рассказали, когда будет принято решение о продлении программы льготной ипотеки
18:37 Город (Москва и область) Ландшафтно-развлекательный парк построят в Мневниках через 2-3 года
18:33 Власть Госдума поддержала протокольное поручение депутата «Справедливой России» о компенсации затрат на реабилитацию, переболевших коронавирусом
12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля
13:35 Общество В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных
11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям
09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»
12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы