Возбуждено дело по факту служебного подлога инспектором филиала УФСИН

5 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог» в отношении инспектора филиала № 18 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве который составил справки об отбывании наказания и заполнил «табели учета отработанного времени в отношении мужчины, осужденного к обязательным работам в ГБУ города Москвы «Жилищник района Зюзино»». Об этом сообщает прокуратура Москвы.



«В действительности осужденный в период нахождения на учете филиала уголовно-исполнительной инспекции обязательные работы не отбывал, поскольку содержался под стражей в следственном изоляторе, в связи с обвинением в совершении нового преступления», - говорится в сообщении горпрокуратуры.