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Власть     27.09.2021 16:01

Враг в лице бедности пока не побежден — Путин

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Теги:  Владимир Путин  правительство РФ  бедность 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече с главой Кабмина и вице-премьерами назвал бедность врагом, которые еще не побежден, сообщается на официальном сайте Кремля.

««Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник», - заявил президент.

Путин назвал главной целью работы российских властей повышение уровня и качества жизни российских граждан, и призвал всех членов правительства «настроить свои команды» на оперативное и эффективное выполнение стоящих задач.

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Теги: 
Владимир Путин  правительство РФ  бедность 

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