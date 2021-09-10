Другие материалы
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Власть
11.09.2021, 13:40
Временно исполняющим обязанности главы МЧС назначен генерал-полковник Александр Чуприян
11 сентября. Mosssovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС г...
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Власть
10.09.2021, 14:04
Союзные программы России и Белоруссии. Список
10 сентября. Mossovetinfo.ru – ИА МОССОВЕТ публикует список 28 союзных программ направленных на реализацию масштабны...
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Власть
10.09.2021, 13:51
Одобрены 28 союзных программ, направленных на углубление интеграции России и Белоруссии
10 сентября. Mossovetinfo.ru – В Минске прошло заседание совета Министров Союзного государства России и Белоруссии, ...