17 декабря. Mossovetinfo.ru - Все российские школы в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что, говоря об онлайн-образовании необходимо разделить образование в школах и в ВУЗах.
При этом, онлайн образование не заменит прямого контакта между учениками и преподавателями. Использовать элементы онлайн-образования необходимо, но преувеличивать его значение не надо.
Путин отметил, что качество образования при онлайн-обучении может пострадать. Поэтому введенное из-за пандемии онлайн-обучение - это не навсегда. В дальнейшем необходимо использовать смешанную систему, которая будет использовать как очную систему, так и элементы онлайн-обучения.
14:16 Власть Границы будут открыты, как только позволят врачи - Путин
13:39 Власть Все школы в стране в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету - Путин
12:39 Власть Путин: системы здравоохранения во всем мире оказались не готовы к масштабам пандемии
12:23 Власть Россия достойно встретила проблемы пандемии коронавируса - Путин
11:39 В России Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу
23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек
17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США
08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны
13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022