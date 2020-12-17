17 декабря. Mossovetinfo.ru - Все российские школы в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.



Президент отметил, что, говоря об онлайн-образовании необходимо разделить образование в школах и в ВУЗах.



При этом, онлайн образование не заменит прямого контакта между учениками и преподавателями. Использовать элементы онлайн-образования необходимо, но преувеличивать его значение не надо.



Путин отметил, что качество образования при онлайн-обучении может пострадать. Поэтому введенное из-за пандемии онлайн-обучение - это не навсегда. В дальнейшем необходимо использовать смешанную систему, которая будет использовать как очную систему, так и элементы онлайн-обучения.