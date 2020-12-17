 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     17.12.2020 13:39

Все школы в стране в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету - Путин

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  пресс-конференция Владимира Путина  онлайн-образование  образование 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Все российские школы в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что, говоря об онлайн-образовании необходимо разделить образование в школах и в ВУЗах.

При этом, онлайн образование не заменит прямого контакта между учениками и преподавателями. Использовать элементы онлайн-образования необходимо, но преувеличивать его значение не надо.

Путин отметил, что качество образования при онлайн-обучении может пострадать. Поэтому введенное из-за пандемии онлайн-обучение - это не навсегда. В дальнейшем необходимо использовать смешанную систему, которая будет использовать как очную систему, так и элементы онлайн-обучения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  пресс-конференция Владимира Путина  онлайн-образование  образование 

Возврат к списку

Лента новостей

14:16 Власть Границы будут открыты, как только позволят врачи - Путин

13:39 Власть Все школы в стране в 2021 году должны получить доступ к скоростному интернету - Путин

12:39 Власть Путин: системы здравоохранения во всем мире оказались не готовы к масштабам пандемии

12:23 Власть Россия достойно встретила проблемы пандемии коронавируса - Путин

11:39 В России Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru