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Власть     15.06.2021 15:09

Встреча Путина и Байдена продлится 4-5 часов с перерывами

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  переговоры  Дмитрий Песков 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Переговоры рассчитаны на четыре-пять часов с перерывами, а также сменой форматов», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Кроме того, по словам Пескова, сразу после окончания переговоров Владимир Путин даст пресс-конференцию для журналистов. При этом, Песков заявил, что в Кремле неизвестно, даст ли отдельную пресс-конференцию президент США.

Переговоры президентов России и США состоятся 16 июня в Швейцарии. Ранее стало известно, что переговоры пройдут в Женеве на вилле Ла Гранж.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  переговоры  Дмитрий Песков 

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