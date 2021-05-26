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Власть     26.05.2021 14:33

Встреча Путина и Лукашенко состоится 28 мая

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Дмитрий Песков  встреча 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу, 28 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, у нас готовится такой рабочий визит», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского президента, встреча Путина и Лукашенко продлиться за рабочим обедом, однако заявлений для прессы по итогам встречи не запланировано.

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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Александр Лукашенко  Лукашенко  Дмитрий Песков  встреча 

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