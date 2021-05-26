14:33 Власть Встреча Путина и Лукашенко состоится 28 мая
14:23 Общество Сильные дождь и грозы ожидаются в Московском регионе с вечера 26 мая
14:08 В мире Лукашенко: эскалация Запада в отношении Белоруссии «вызвана завистью, бессилием и злобой»
13:14 Город (Москва и область) В Москве начали появляться временные велополосы
12:21 Город (Москва и область) В каждом районе Москвы организацию движения будет осуществлять координатор ЦОДД
09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов
09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах
21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
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