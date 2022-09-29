29 сентября. Mossovetinfo.ru - "Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать чётко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям", - сказал во вступительном слове Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Стенограмма
вступительного слова Президента РФ опубликована сайтом Кремля. Президент встретился с главами делегаций XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества Независимых Государств в режиме видеоконференции.
Владимир Путин во вступительном слове отметил, что непростой процесс формирования более справедливого мироустройства сопровождается проблемами.
"На наших глазах идёт непростой процесс формирования более справедливого мироустройства. Это сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится, это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться, и всё из этого вытекающее мы видим. Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах: от международных отношений и экономики до культуры и спорта, – этот самый пресловутый коллективный Запад создаёт новые и новые проблемы, кризисы. При этом не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, своё будущее, беречь свою культуру, традиции, ценности", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ.
"Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона" - сказал Путин.
"Ваши структуры находятся «на острие», на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами, и перед вами стоят во многом схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей", - отметил Президент России.
Ранее пресс-бюро СВР России сообщало, что 30 сентября 2022 года в Москве, в Петровском путевом дворце, пройдет XVIII заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведдеятельности. В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, Российской Федерации. В рамках работы совещательного органа планируется встреча Президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции.
Фото: пресс-служба Президента России - участники встречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ (в режиме видеоконференции).