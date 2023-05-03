9 мая - Mossovetinfo.ru - Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации В...

3 мая. Mossovetinfo.ru - Парад Победы на Красной площади 9 мая, как и планировалось, состоится. Президент России Владим...