За 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, - Генпрокурор

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, выступая 15 февраля 2018 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на расширенном заседание коллегии, сообщил что за 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть.



«В результате гуманизации уголовного законодательства, установления упрощенных 25 процедур по делам о нетяжких преступлениях, принятия ряда организационных мер за 10 лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, с 887 до 602 тыс.», - сказал Ю.Чайка.



В расширенном заседании коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 2017 году и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2018 году принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.