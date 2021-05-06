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Власть     06.05.2021 15:21

Заболеваемость коронавирусом больше всего растет в Москве и Санкт-Петербурге - Голикова

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

6 мая. Mossovetinfo.ru - Заболеваемость коронавирусом больше всего растет в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным

«Наибольший прирост новых случаев - 37 процентов - приходится на Москву и Санкт-Петербург», - сказала она.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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