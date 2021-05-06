Заболеваемость коронавирусом больше всего растет в Москве и Санкт-Петербурге - Голикова

6 мая. Mossovetinfo.ru - Заболеваемость коронавирусом больше всего растет в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным



«Наибольший прирост новых случаев - 37 процентов - приходится на Москву и Санкт-Петербург», - сказала она.