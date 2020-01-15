15 января. Mossovetinfo.ru – Закон о поправках в конституцию, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания к Федеральному собранию, планируется принять до лета 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте страны.



Как сообщил источник, данный закон будет принят только после того, как получит одобрение граждан страны. При этом он добавил, что по поправкам проведут голосование, однако референдум по данному вопросу проводится не будет.



В ходе оглашения ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в конституцию страны, касающихся баланс различных ветвей власти и социальных вопросов. При этом президент заявил, что изменения в Конституции должны получить одобрение граждан страны.