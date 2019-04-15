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Власть     15.04.2019 14:51

Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

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Теги:  Мосгордума  депутаты  выборы  голосование  дистанционное  электронное  Госдума  проект  Собянин 

15 апреля, Mossovetinfo.ru - Депутаты Госдумы намерены рассмотреть во вторник 16 апреля 2019 г. в первом чтении законопроект о создании электронных участков голосования в Москве в качестве эксперимента по дистанционному голосованию. После принятия данного законопроекта в мае Мосгордума примет закон города, детализирующий проведение данного эксперимента. Об этом ИА Моссовет сообщили в аппарате Госдумы.

Как ранее, в конце февраля, сообщало ИА Моссовет, группа депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесла в Госдуму проект закона об электронном дистанционном голосовании на выборах в Мосгордуму. Затем к данному законопроекту присоединились и депутаты ряда других фракций.

Эксперимент в Москве предполагается провести в нескольких округах. Обсуждается, что округа для эксперимента будут выбраны по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате.

В настоящее время, как показывают опросы общественного мнения, отношение избирателей к целесообразности проведения таких голосований, таких экспериментов разделилось практически поровну. Также значительная часть экспертов на различных круглых столах обосновывают свою негативную позицию к таким голосованием и экспериментам доводами, что будет серьезно снижено, подорвано доверие к выборам.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму при условии минимизации рисков. «Давайте первыми сделаем этот шаг, давайте будем лидерами, набьем шишек, но будем первыми», - сказал С.Собянин в рамках IX Московского гражданского форума.

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Теги: 
Мосгордума  депутаты  выборы  голосование  дистанционное  электронное  Госдума  проект  Собянин 

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