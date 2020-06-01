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Власть     01.06.2020 10:14

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  ЛДПР  пособия  домохозяйки 

1 июня. Mossovetinfo.ru – Группа депутатов от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Внесенный законопроект предусматривает введение ежемесячного пособия в размере 1-го МРОТ для лиц «занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи».

Право на пособие будет иметь только один член семьи и только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье превышает прожиточный минимум в регионе не более, чем вдвое.

Предполагается, что если новый закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  ЛДПР  пособия  домохозяйки 

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