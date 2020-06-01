1 июня. Mossovetinfo.ru – Группа депутатов от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект о пособиях для домохозяек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.



Внесенный законопроект предусматривает введение ежемесячного пособия в размере 1-го МРОТ для лиц «занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи».



Право на пособие будет иметь только один член семьи и только в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье превышает прожиточный минимум в регионе не более, чем вдвое.



Предполагается, что если новый закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.