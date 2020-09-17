17 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении Налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, документ размещен в электронной базе Госдумы.
По подсчетам правительства, введение повышенного НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей позволят бюджету получить дополнительно 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда рублей в 2022 году и 68,5 миллиарда рублей в 2023 году.
Также законопроект предусматривает, что полученные средства будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.
С предложением поднять НДФЛ с 13 до 15% на доходы граждан выше 5 миллионов рублей в год президент России Владимир путин выступил в ходе обращения к россиянам 23 июня.
16:30 Власть Законопроект о повышении НДФЛ до 15% на доходы выше 5 миллионов рублей внесен в Госдуму
15:41 Город (Москва и область) Более 250 объектов строится и проектируется в Москве по программе реновации
15:00 Происшествия Поезд насмерть сбил мужчину на платформе Выхино
14:25 Город (Москва и область) О включении отопления в Подмосковье можно будет узнать онлайн
12:52 Власть Оснований для слухов об усилении ограничений из-за COVID-19 сейчас нет - Кремль
08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление
08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники
10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский
08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»
09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос