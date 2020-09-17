17 сентября. Mossovetinfo.ru - Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении Налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, документ размещен в электронной базе Госдумы.



По подсчетам правительства, введение повышенного НДФЛ на доходы выше 5 миллионов рублей позволят бюджету получить дополнительно 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда рублей в 2022 году и 68,5 миллиарда рублей в 2023 году.



Также законопроект предусматривает, что полученные средства будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.



С предложением поднять НДФЛ с 13 до 15% на доходы граждан выше 5 миллионов рублей в год президент России Владимир путин выступил в ходе обращения к россиянам 23 июня.