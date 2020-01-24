Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     24.01.2020 14:14

Законопроект о повышении студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума внесен в Госдуму

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  законопроекты  стипендии  прожиточный минимум 

24 января. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума, сообщается на официальном сайте партии.

Миронов отметил, что стипендии студентов ежегодно индексируются на символические суммы в 100-150 рублей. Этого «повышения» хватает только на один обед в студенческой столовой. После очередной индексации повышенная стипендия студентов с хорошей успеваемостью составит чуть более 3 тысяч рублей.

По мнению справедливороссов, студенты во время обучения вынуждены полагаться на помощь родителей, либо работать в ущерб учебе.

Предлагаемый законопроект устанавливает, что стипендия не может быть ниже прожиточного минимума региона, в котором находится учебное заведение. Кроме того, законопроект предлагает изменить определение понятия стипендии. Если сейчас стипендия считается стимулирующей выплатой, то в случае принятия законопроекта она будет считаться выплатой «которая назначается для поддержания достойного уровня жизни обучающихся». Таким образом, она не может быть ниже прожиточного минимума.

Миронов отметил, что данный законопроект вносится в Госдуму уже не в первый раз и выразил надежду, что при новом составе правительства он все же будет принят.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  законопроекты  стипендии  прожиточный минимум 

Возврат к списку

Лента новостей

14:36 Город (Москва и область) Более 60 домов по реновации планируется ввести в строй до конца 2020 года

14:14 Власть Законопроект о повышении студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума внесен в Госдуму

13:30 Город (Москва и область) К Московскому инновационному кластеру присоединились более 200 научных учреждений

12:45 В России В России введен полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая из-за короновируса

12:30 Город (Москва и область) ЦОДД рекомендовал водителям до вечера 24 января пользоваться метро, МЦК и МЦД из-за погоды

Актуальные материалы

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

21:06 Власть Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы

20:06 Другое Марат Хуснуллин. Биография

20:05 Власть Путин назначил Марата Хуснуллина вице-премьером РФ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru