24 января. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до уровня прожиточного минимума, сообщается на официальном сайте партии.
Миронов отметил, что стипендии студентов ежегодно индексируются на символические суммы в 100-150 рублей. Этого «повышения» хватает только на один обед в студенческой столовой. После очередной индексации повышенная стипендия студентов с хорошей успеваемостью составит чуть более 3 тысяч рублей.
По мнению справедливороссов, студенты во время обучения вынуждены полагаться на помощь родителей, либо работать в ущерб учебе.
Предлагаемый законопроект устанавливает, что стипендия не может быть ниже прожиточного минимума региона, в котором находится учебное заведение. Кроме того, законопроект предлагает изменить определение понятия стипендии. Если сейчас стипендия считается стимулирующей выплатой, то в случае принятия законопроекта она будет считаться выплатой «которая назначается для поддержания достойного уровня жизни обучающихся». Таким образом, она не может быть ниже прожиточного минимума.
Миронов отметил, что данный законопроект вносится в Госдуму уже не в первый раз и выразил надежду, что при новом составе правительства он все же будет принят.
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