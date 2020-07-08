8 июля. Mossovetinfo.ru – Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.



Законопроект предусматривает уточнение понятия «экстремизм», дополнив его пунктом о том, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации.



Кроме того, Крашенниников сообщил о готовности внести в Госдуму законопроект о наказаниях за призывы к нарушению территориальной целостности России. Поправки предлагается внести, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях.



Если публичные призывы к отчуждению российских территорий совершены впервые, то граждане будут наказываться штрафом от 30 до 60 тысяч рублей, должностные лица – штрафом от 60 до 100 тысяч рублей, юридические лица – штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.



Повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей.



С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по внесению изменений в Конституцию. По данным ЦИК в нем приняли участие 67,97% от всех зарегистрированных в России избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона участников голосования, или 77,92% от всех проголосовавших. Против принятия поправок проголосовали 15,7 миллиона человек (21,27%). Среди принятых поправок в Конституцию внесено положение о невозможности отчуждения российских территорий.