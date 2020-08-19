19 августа. Mossovetinfo.ru – Законопроект о работе единого номера вызова экстренных служб «112» внесен правительством в Госдуму, законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.



Согласно законопроекту, в регионах должны быть созданы операторы системы 112, которые будут принимать вызовы, обрабатывать их и передавать диспетчерам экстренных служб.



В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является снижения ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия между экстренными службами и оказание помощи гражданам в максимально короткий срок.



Кроме того, указывается, что в условиях пандемии коронавируса, рассмотрение законопроекта требует рассмотрения в приоритетном порядке.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года система 112 заработает на всей территории России. В настоящее время единый номер вызова экстренных служб «112» доступен в 56 регионах страны.