19 августа. Mossovetinfo.ru – Законопроект о работе единого номера вызова экстренных служб «112» внесен правительством в Госдуму, законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.
Согласно законопроекту, в регионах должны быть созданы операторы системы 112, которые будут принимать вызовы, обрабатывать их и передавать диспетчерам экстренных служб.
В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является снижения ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия между экстренными службами и оказание помощи гражданам в максимально короткий срок.
Кроме того, указывается, что в условиях пандемии коронавируса, рассмотрение законопроекта требует рассмотрения в приоритетном порядке.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года система 112 заработает на всей территории России. В настоящее время единый номер вызова экстренных служб «112» доступен в 56 регионах страны.
12:12 Власть Законопроект о работе единого номера вызова экстренных служб внесен в Госдуму
11:43 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы до «Проспекта мира» запустят на время закрытия станции метро «Рижская»
11:33 Город (Москва и область) Развязку на пересечении ЮВХ с Варшавским шоссе построят к концу 2022 года
11:07 Город (Москва и область) Роспотребнадзор открыл в Москве горячую линию по вопросам качества школьных товаров
10:42 Город (Москва и область) Власти Москвы не собираются снова закрывать предприятия из-за коронавируса
14:15 Власть Путин подтвердил Лукашенко готовность оказать содействие по линии ОДКБ
10:24 Власть Распределение вакцины от COVID-19 будет регулировать государство
09:50 Город (Москва и область) Вакцинация от гриппа начнется в Москве с 1 сентября
13:20 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» откроется после реконструкции в 2021 году
20:18 Город (Москва и область) Власти Москвы опубликовали данные о смертности за июль
19:51 В мире Задержанные в Белоруссии 32 россиянина вернулись на родину