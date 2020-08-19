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Власть     19.08.2020 12:12

Законопроект о работе единого номера вызова экстренных служб внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  экстренные службы  112 

19 августа. Mossovetinfo.ru – Законопроект о работе единого номера вызова экстренных служб «112» внесен правительством в Госдуму, законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно законопроекту, в регионах должны быть созданы операторы системы 112, которые будут принимать вызовы, обрабатывать их и передавать диспетчерам экстренных служб.

В пояснительной записке указано, что целью законопроекта является снижения ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия между экстренными службами и оказание помощи гражданам в максимально короткий срок.

Кроме того, указывается, что в условиях пандемии коронавируса, рассмотрение законопроекта требует рассмотрения в приоритетном порядке.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2021 года система 112 заработает на всей территории России. В настоящее время единый номер вызова экстренных служб «112» доступен в 56 регионах страны.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  экстренные службы  112 

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