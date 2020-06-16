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Власть     16.06.2020 11:52

Законопроект о регулировании удаленной работы внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  Трудовой кодекс  удаленная работа 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы.

По словам одного из авторов законопроекта Сергея Неверова, люди, работающие на «удаленке», должны быть защищены законом, в связи с чем предлагается внести ряд поправок в Трудовой кодекс.

Согласно законопроекту, в Трудовом кодексе будут определены три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Сформулированы нормы, которые касаются рабочего времени сотрудников, работающих на «удаленке». При этом, Неверов отметил, что нормы должны быть максимально понятными и юридически выверенными, чтобы исключить, например, подмену трудовых отношений, гражданско-правовыми.

Перед принятием законопроекта в первом чтении, авторы намерены инициировать широкое общественное обсуждение, которое позволит выработать направления его доработки.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  Трудовой кодекс  удаленная работа 

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