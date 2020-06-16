16 июня. Mossovetinfo.ru – Группа депутатов Госдумы и членов Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании удаленной работы, документ размещен в электронной базе Госдумы.



По словам одного из авторов законопроекта Сергея Неверова, люди, работающие на «удаленке», должны быть защищены законом, в связи с чем предлагается внести ряд поправок в Трудовой кодекс.



Согласно законопроекту, в Трудовом кодексе будут определены три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.



Сформулированы нормы, которые касаются рабочего времени сотрудников, работающих на «удаленке». При этом, Неверов отметил, что нормы должны быть максимально понятными и юридически выверенными, чтобы исключить, например, подмену трудовых отношений, гражданско-правовыми.



Перед принятием законопроекта в первом чтении, авторы намерены инициировать широкое общественное обсуждение, которое позволит выработать направления его доработки.