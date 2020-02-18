18 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенатор Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.
Индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2015 году. По мнению Иконникова, если в тот момент такое решение было вызвано серьезным дефицитом федерального бюджета, то теперь необходимость в заморозке отсутствует.
В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что его принятие увеличит расходы пенсионного фонда России в2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году - на 426,4 миллиарда, в 2022 году - на 524,6 миллиарда. В тоже время, Иконников заявил, что фактический рост расходов ПФР может оказаться ниже, в связи с ростом поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.
В правительстве РФ выступили против законопроекта, так как, по мнению кабмина он не учитывает статью Бюджетного кодекса РФ, согласно которой в законопроекте должны быть определены источник средств на выполнение новых обязательств и порядок их выполнения.
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