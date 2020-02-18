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Власть     18.02.2020 08:32

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  пенсии  индексация 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенатор Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2015 году. По мнению Иконникова, если в тот момент такое решение было вызвано серьезным дефицитом федерального бюджета, то теперь необходимость в заморозке отсутствует.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что его принятие увеличит расходы пенсионного фонда России в2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году - на 426,4 миллиарда, в 2022 году - на 524,6 миллиарда. В тоже время, Иконников заявил, что фактический рост расходов ПФР может оказаться ниже, в связи с ростом поступления страховых взносов от работающих пенсионеров.

В правительстве РФ выступили против законопроекта, так как, по мнению кабмина он не учитывает статью Бюджетного кодекса РФ, согласно которой в законопроекте должны быть определены источник средств на выполнение новых обязательств и порядок их выполнения.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  пенсии  индексация 

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