31 марта. Mossovetinfo.ru – Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке, за его здоровьем следят, сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
На прошлой неделе Сергей Собянин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил больницу №40 в Коммунарке, перепрофилированную под зараженных коронавирусом. В ходе визита мэр Москвы пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко. Сегодня стало известно, что у Проценко диагностировали заражение коронавирусом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус, его здоровье в порядке.
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