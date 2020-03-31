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Власть     31.03.2020 17:35

Здоровье Сергея Собянина в порядке - пресс-секретарь мэра

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Денис Проценко  Коммунарка 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке, за его здоровьем следят, сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

На прошлой неделе Сергей Собянин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил больницу №40 в Коммунарке, перепрофилированную под зараженных коронавирусом. В ходе визита мэр Москвы пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко. Сегодня стало известно, что у Проценко диагностировали заражение коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус, его здоровье в порядке.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Денис Проценко  Коммунарка 

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