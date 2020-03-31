31 марта. Mossovetinfo.ru – Здоровье мэра Москвы Сергея Собянина в порядке, за его здоровьем следят, сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.



На прошлой неделе Сергей Собянин вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил больницу №40 в Коммунарке, перепрофилированную под зараженных коронавирусом. В ходе визита мэр Москвы пообщался с главным врачом больницы Денисом Проценко. Сегодня стало известно, что у Проценко диагностировали заражение коронавирусом.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус, его здоровье в порядке.