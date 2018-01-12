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ЧП, криминал     12.01.2018 15:19

Водителю автобуса, наехавшему на людей у «Славянского бульвара», предъявили обвинение

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Теги:  ЧП  смерть  гибель 

Водителю автобуса, который 25 декабря 2017 года наехал на пешеходов около станции метро «Славянский бульвар» в Москве, предъявлено обвинение. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.

Обвинение предъявлено по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,  повлекшее смерть двух и более лиц».

Отмечается, что следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса.

По данным следствия, Виктор Тихонов допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке.

Автобус съехал в подземный переход и совершил наезд на пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, 10 человек получили различные повреждения.

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Теги: 
ЧП  смерть  гибель 

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