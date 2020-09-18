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Другое     18.09.2020 22:07

19 и 20 сентября - праздник Рош Ха-Шана - Еврейский Новый год

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Теги:  Рош Ха-Шана 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Еврейский Новый год - праздник Рош Ха-Шана (голова года), в 2020 году наступает 19 сентября и отмечается два дня. Евреи всего мира отмечают 5767 год от сотворения мира или новый год Деревьев. Его празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю.

Рош Ха-Шана – это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.
Этот день принято проводить в молитве. В канун первого дня праздника и в ночь второго дня зажигают праздничные свечи. По традиции в этот день едят яблоки, обмакивая их в мед. На столе должны быть блюда из моркови, свеклы, тыквы, финики, а также голова рыбы или барана.

Рош ха-Шана и Йом-Киппур относятся к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования Рош ха-Шана — трубление во время синагогальной службы в шофар. В эти дни верующие оценивают все свои поступки, слова и мысли за ушедший год и принимают решения, как исправить недостатки и проступки.

Российский президент Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили российских евреев с праздником Рош ха-Шана.

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Теги: 
Рош Ха-Шана 

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