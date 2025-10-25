Акционеры Tesla согласились на выплату Илону Маску в размере почти $1 триллион

7 ноября — Mossovetinfo.ru — Акционеры Tesla согласились на выплату Илону Маску в размере почти $1 триллион, установив, что чтобы в будущем получить эту сумму, предпринимателю необходимо значительно расширить бизнес компании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Максимальные выплаты вознаграждения Маска предусмотрены в случае, если рыночная стоимость Tesla достигнет $8,5 трлн к 2035 году, а скорректированная EBITDA вырастет до $400 млрд. В этом случае Маск получит около 12% акций Tesla на $1,03 трлн.



Маск не получает зарплату за свою работу в компании, его вклад в ее развитие оплачивается путем выплат премий.



Отмечается, что крупнейшую в истории мирового бизнеса корпоративную выплату одобрили 75% акционеров.



С начала 2025 года капитализация Tesla выросла на 10,4%, до $1,54 трлн.



Также сообщается, что генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о радикальном изменении миссии компании во время звонка с инвесторами по итогам третьего квартала. Теперь цель Tesla — достичь «устойчивого изобилия» через развитие человекоподобных роботов Optimus. По словам Маска, это видение способно покончить с глобальной бедностью, обеспечив людей доступом к передовой медицине и базовым услугам.



Ранее на текущее неделе также сообщалось, что Маск начнет строить дома Tesla. Tesla Tiny House — компактный дом площадью 76 м² по цене $7 789 (620 тысяч рублей).