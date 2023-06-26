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Другое     29.06.2023 10:10

Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

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Теги:  батискаф  Титан  Титаник  мини подводная лодка  крушение  взрыв  корпус  разрушение  пассажиры  гибель  береговая охрана  США  останки  экспертиза  обломки 

29 июня — Mossovetinfo.ru — Обломки искореженного судна доставлены на берег в Ньюфаундленде (Канада) после того, как пятеро погибли во время путешествия к месту крушения "Титаника", предположительно, человеческие останки были извлечены из обломков батискафа «Титан”, сообщает береговая охрана США.

Как пишет The Guardian, береговая охрана доставит улики, извлеченные из Северной Атлантики, в порт США, где медицинские работники проведут официальный анализ останков, сообщили официальные лица.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Можер сообщил, что пропавший батискаф "Титан" подвергся "катастрофическому взрыву", погибли все пять человек на борту.

Батискаф «Титан» компании OceanGate пропал с радаров 18 июня почти через два часа после начала погружения к обломкам «Титаника» в Атлантическом океане в 900 милях к востоку от Кейп-Кода на глубине 13 000 футов ниже уровня моря. На его борту находились пять человек: британский миллиардер и путешественник 58-летний Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен 48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника» 77-летний француз Поль-Анри Наржоле и 61-летний Стоктон Раш, генеральный директор компании-организатора тура, OceanGate Expeditions.

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Карта места

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Теги: 
батискаф  Титан  Титаник  мини подводная лодка  крушение  взрыв  корпус  разрушение  пассажиры  гибель  береговая охрана  США  останки  экспертиза  обломки 

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