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07.06.2023, 13:27
Беспилотные такси в тестовом режиме запустили в Ясенево, на Юго-западе Москвы
7 июня — Mossovetinfo.ru — В тестовом режиме Яндекс запустил беспилотные такси в московском районе Ясенево, на Юго-з...
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05.06.2023, 11:21
Запрет на ввоз зерна из Украины в пять стран Европы продлен Еврокомиссией до середины сентября
5 июня — Mossovetinfo.ru — Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, продлила до середины сентября запрет на вв...
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01.06.2023, 14:33
Бортников заявил о беспрецедентных вызовах и угрозах для СНГ
1 июня — Mossovetinfo.ru — Содружество Независимых Государств столкнулось с беспрецедентными вызовами и угрозами. ...