Беспилотные такси в тестовом режиме запустили в Ясенево, на Юго-западе Москвы

7 июня — Mossovetinfo.ru — В тестовом режиме Яндекс запустил беспилотные такси в московском районе Ясенево, на Юго-западе столицы, заказать поездку можно в приложении Яндекс Go, говорится в сообщении компании.



Роботакси, управляемые искусственным интеллектом, работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Всего в Ясенево будет около 40 точек посадки и высадки пассажиров, а первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта.