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Другое     07.06.2023 13:27

Беспилотные такси в тестовом режиме запустили в Ясенево, на Юго-западе Москвы

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Теги:  такси  Яндекс  беспилотные такси  Ясенево  Москва  Юго-Запад 

7 июня — Mossovetinfo.ru — В тестовом режиме Яндекс запустил беспилотные такси в московском районе Ясенево, на Юго-западе столицы, заказать поездку можно в приложении Яндекс Go, говорится в сообщении компании.

Роботакси, управляемые искусственным интеллектом, работают в тестовом режиме в районе Ясенево каждый день с семи утра до часа ночи. Всего в Ясенево будет около 40 точек посадки и высадки пассажиров, а первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта.

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Карта места

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Теги: 
такси  Яндекс  беспилотные такси  Ясенево  Москва  Юго-Запад 

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