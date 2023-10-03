Другие материалы
-
Другое
15.10.2023, 11:07
Чат-бот в telegram «СклифосовскийGPT» определяет болезни, дает рекомендации, записывает к врачу
15 октября — Mossovetinfo.ru — В России запустили первый медицинский чат-бот в telegram «Склифосовский GPT», который может...
-
Другое
11.10.2023, 08:44
Израиль уничтожил систему наблюдения за воздушным пространством ХАМАС в секторе Газа
11 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передовые системы, разработанные ХАМАС, кото...
-
Другое
03.10.2023, 09:50
Турция проводит антитеррористическую операцию на всей своей территории
3 октября — Mossovetinfo.ru — Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию по...