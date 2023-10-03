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Другое     15.10.2023 11:07

Чат-бот в telegram «СклифосовскийGPT» определяет болезни, дает рекомендации, записывает к врачу

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Теги:  медицина  искусственный интернет  СклифосовскийGPT  telegram  посоветуйтесь с врачом 

15 октября — Mossovetinfo.ru — В России запустили первый медицинский чат-бот в telegram «Склифосовский GPT», который может определять болезнь по симптомам, давать рекомендации и записывать человека к врачу, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию от компании-разработчика «ТелеМедХаб».

Бесплатный бот «Склифосовский GPT» работает на основе искусственного интеллекта (ИИ): он расспрашивает человека о симптомах болезни, задает уточняющие вопросы и определяет болезнь. После этого бот рассказывает о вариантах лечения и предлагает записаться к врачу или сдать анализы. Если решение проблем требует незамедлительной помощи, бот посоветует вызвать скорую.

Также, бот может оказывать пациентам психологическую помощь. При таких обращениях ИИ начинает беседу не с уточняющих вопросов, а с поддержки, чтобы успокоить пациента и получить объективные ответы на вопросы.

При начале работы с ботом появляется следующее предуведомление: "СклифосовскийGPT – это бесплатный бот-консультант, «дежурный специалист», отвечающий на запросы, касающиеся Вашего здоровья, использующий алгоритмы машинного обучения и NLP-технологии.

ВНИМАНИЕ! Это beta-версия – бот находится в стадии тестирования.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГОЙ! Ответы бота, несут исключительно информационный характер и не являются рекомендацией. История переписки не сохраняется и полностью анонимна".  (орфография и пунктуация - сохранены, ред.)

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

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Теги: 
медицина  искусственный интернет  СклифосовскийGPT  telegram  посоветуйтесь с врачом 

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