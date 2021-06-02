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Другое     02.06.2021 13:22

Дания не пустит российских болельщиков на матч чемпионата Европы

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Теги:  футбол  болельщики  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  сборная России по футболу  Дания 

2 июня. Mossovetinfo.ru — Министерство иностранных дел Дании заявило, что не будет делать исключений для российских болельщиков и не допустит их в страну на матч чемпионата Европы по футболу Дания - Россия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Российских болельщиков отказываются пускать на территорию Дании в связи с тем, что по рекомендации Евросоюза, на территорию стран ЕС могут попасть только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса вакцинами одобренными ЕС или входящими в список ВОЗ. Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в эти списки не входят, поэтому въезд в Данию для российских болельщиков закрыт.

Во вторник Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой оказать помощь с допуском российских болельщиков на матч между сборными Дании и России. Запрос был переадресован в МИД Дании, однако там отказались делать для российских болельщиков какие-либо исключения из действующих ограничений на въезд.

Матч между сборными Дании и России состоится в Копенгагене 21 июня. Это будет последний матч группового этапа для российской команды. Перед этим в Санкт-Петербурге сборная России сыграет со сборной Бельгии (12 июня) и сборной Финляндии (16 июня).

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу назвал список игроков, который будут выступать на чемпионате Европы.

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Карта места

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Теги: 
футбол  болельщики  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020  сборная России по футболу  Дания 

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