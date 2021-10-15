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Другое     15.10.2021 17:23

Дефицит новых машин в России сохранится до середины 2022 года - прогноз

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Теги:  автомобили  дефицит  цены 

15 октября. Mossovetinfo.ru — Дефицит новых автомобилей на российской авторынке сохранится как минимум до середины 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на прогнозы российских автодилеров.

При этом отмечается, что автомобили почти всех брендов продолжают расти в цене. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отмечают, что в России третий месяц подряд идет падение продаж несмотря на то, что за три квартала общий показатель положительный.

Нехватка новых автомобилей связана с отсутствием чипов и запчастей. Особенно сильно это сказывается на высокотехнологичных моделях с современными мультимедийными системами. Уже сейчас на рынок поступают автомобили, в которых отсутствует ряд опций (навигация, мультимедийные дисплеи, камеры кругового обзора, панорамные крыши).

Дилеры прогнозируют, что падение рынка, связанное с нехваткой автомобилей и ростом цен на них продолжится и в первом квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года цены на новые автомобили в России подняли 18 крупных автопроизводителей.

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Теги: 
автомобили  дефицит  цены 

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