14 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 1:1.
«Динамо» не может выиграть уже 5 матчей подряд и находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» борется за медали чемпионата России.
15:54 Другое «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
15:37 Происшествия СК проверяет информацию о нападении собаки на двух детей в ТиНАО
14:12 Город (Москва и область) ЦОДД: на дорогах Москвы 14 апреля возможен гололед
10:54 Происшествия Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог стать поджог
09:52 В России Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»
09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные
09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели
08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва
22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации
14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы