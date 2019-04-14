14 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 1:1.



«Динамо» не может выиграть уже 5 матчей подряд и находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» борется за медали чемпионата России.