Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Другое     14.04.2019 15:54

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  чемпионат России по футболу  футбол 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 1:1.

«Динамо» не может выиграть уже 5 матчей подряд и находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице. «Краснодар» борется за медали чемпионата России.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
чемпионат России по футболу  футбол 

Возврат к списку

Лента новостей

15:54 Другое «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

15:37 Происшествия СК проверяет информацию о нападении собаки на двух детей в ТиНАО

14:12 Город (Москва и область) ЦОДД: на дорогах Москвы 14 апреля возможен гололед

10:54 Происшествия Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог стать поджог

09:52 В России Умер автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Актуальные материалы

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

09:14 Город (Москва и область) Некоторые коммерческие маршруты общественного транспорта в Подмосковье переведут в социальные

09:03 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы с 14 апреля будут работать все дни недели

08:42 Общество Состав Общественной палаты Москвы III созыва

22:22 Город (Москва и область) В шести районах Москвы прошли первые публичные слушания по программе реновации

14:05 Общество Сформирован новый состав Общественной палаты Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru