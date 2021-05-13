Финал Лиги Чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

13 мая. Mossovetinfo.ru — Финал Лиги Чемпионов перенесен из турецкого Стамбула в португальский Порту, сообщает пресс-служба УЕФА.



Такое решение принято в связи с угрозой распространения коронавируса.



В финале, который пройдет 29 мая, встретятся английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси».