Goldman Sachs прогнозирует обнуление биткоина

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Инвесторам в криптовалюты следует приготовиться к тому, рынок криптовалют, потерявший за месяц почти 500 миллиардов долларов, может ждать еще более страшное падение и ценность криптовалют упадет до ноля, прогнозирует руководитель глобального аналитического отдела по инвестициям Goldman Sachs Group Inc Стив Стронгин (Steve Strongin).



«Большинство, если не все криптовалюты, никогда не вернутся на свои недавние пики», — сообщил аналитик Goldman Sachs в обзоре, опубликованном на текущей неделе.



Эксперты Goldman Sachs полагают, что есть все основания говорить об аналогии в отношении криптовалют с «бумом доткомов» и последовавшим его крахом. Между тем в экономическом обзоре рынка криптовалют Goldman Sachs не называется время, когда произойдет полное обнуление криптовалюты.