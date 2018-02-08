Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Другое     08.02.2018 23:35

Goldman Sachs прогнозирует обнуление биткоина

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Goldman Sachs  биткойн  криптовалюта  прогноз  обнуление 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Инвесторам в криптовалюты следует приготовиться к тому, рынок криптовалют, потерявший за месяц почти 500 миллиардов долларов, может ждать еще более страшное падение и ценность криптовалют упадет до ноля, прогнозирует руководитель глобального аналитического отдела по инвестициям Goldman Sachs Group Inc Стив Стронгин (Steve Strongin).

«Большинство, если не все криптовалюты, никогда не вернутся на свои недавние пики», — сообщил аналитик Goldman Sachs в обзоре, опубликованном на текущей неделе.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что есть все основания говорить об аналогии в отношении криптовалют с «бумом доткомов» и последовавшим его крахом. Между тем в экономическом обзоре рынка криптовалют Goldman Sachs не называется время, когда произойдет полное обнуление криптовалюты.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Goldman Sachs  биткойн  криптовалюта  прогноз  обнуление 

Возврат к списку

Лента новостей

23:35 Другое Goldman Sachs прогнозирует обнуление биткоина

22:54 Другое Twitter получил прибыль впервые за 12 лет – стоимость акций взлетела на 30%

22:00 Город (Москва и область) В Подмосковье в 2018 году не планируют менять стоимость билетов на электрички

21:29 Власть ГрузовичкоФ не смог подтвердить, что его цены самые низкие – УФАС

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

Актуальные материалы

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

09:44 Город (Москва и область) Где и какие «русские и заморские» блины можно попробовать на фестивале «Московская Масленица»

16:22 Город (Москва и область) Выставка «Реновация без сноса», подготовленная ОД «Архнадзор», откроется 12 февраля

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru