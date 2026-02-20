Госсекретарь Марко Рубио заявил что по Ирану «самые тяжелые удары еще впереди»

3 марта — Mossovetinfo.ru — Госдепартамент США призвал американцев скорее покинуть страны Ближнего Востока, сославшись на «серьезные риски для безопасности», связанные с войной с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио заявил что «самые тяжелые удары еще впереди», - сообщает Bloomberg.



В сообщении о мерах безопасности американцам рекомендуется «покинуть страну как можно скорее коммерческими рейсами». В списке стран, которые рекомендовано покинуть гражданам США значатся: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.



Также посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке двух беспилотников, в результате чего «здание получило незначительные повреждения и был нанесен ограниченный материальный ущерб».



Госсекретарь Марко Рубио заявил, что главным приоритетом ведомства является безопасность американских граждан, и призвал американцев зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program и следить за обновлениями в сфере безопасности.



В понедельник, перед брифингом для лидеров Конгресса, Рубио заявил, что цель американской кампании — уничтожить иранский потенциал в области баллистических ракет — может быть достигнута без использования сухопутных войск, а «самые тяжелые удары еще впереди», - сообщает Bloomberg.