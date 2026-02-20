Другие материалы
Другое
03.03.2026, 07:03
Госсекретарь Марко Рубио заявил что по Ирану «самые тяжелые удары еще впереди»
3 марта — Mossovetinfo.ru — Госдепартамент США призвал американцев скорее покинуть страны Ближнего Востока, сослав...
Другое
24.02.2026, 11:42
Лондон и Париж активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия - СВР
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Планы Лондона и Парижа вооружить Киев ядерной бомбой говорят об утрате чувства реальн...
Другое
20.02.2026, 07:41
Трамп поручит Пентагону опубликовать документы об НЛО и инопланетянах
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону и другим ведомствам начать ...