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Другое     20.10.2022 07:59

Избыток малогабаритных квартир впоследствии окажет серьезное негативное давление на весь жилья

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Теги:  Москва  жилье  рынок  эксперты  мнение 

20 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве за последние годы площадь жилья стала на четверть меньше, а студии уже формируют треть предложения, избыток малогабаритных квартир впоследствии приведет к формированию неликвидного предложения, что окажет серьезное давление на весь рынок, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение экспертов.

«Такое сокращение особенно наглядно в Москве. По расчетам гендиректора «НДВ Супермаркет недвижимости» Наталии Кузнецовой, сейчас средняя площадь в новостройках комфорт-класса в старых границах столицы составляет 46 кв. м, что меньше на 9,5% годом ранее и на 25%, чем три года назад. Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка добавляет, что с 2020 года доля студий в новостройках выросла с 9% до 20,5%, в массовом сегменте такие лоты формируют 30% предложений. На такой формат сейчас высокий спрос, отмечает эксперт», - сообщает газета «Коммерсантъ».

Прогнозируемое к 2030 году увеличение обеспеченности россиян квартирами и домами почти на 11% не сможет существенно улучшить их жилищные условия поскольку этот рост во многом обеспечивает активный ввод малогабаритных квартир.

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Теги: 
Москва  жилье  рынок  эксперты  мнение 

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