Другое     09.10.2025 22:30

Каждая вторая добавка БАДов с Омега-3 нарушает закон – Роскачество

Теги:  БАД  БАДы  Омега-3  Роскачество  проверка  маркировка 

9 октября — Mossovetinfo.ru — Масштабная проверка БАДов с Омега-3, которую провело Роскачество, выявила, что каждая вторая добавка нарушает закон. Об этом ИА Моссовет сообщила пресс-служба Роскачество.

Было исследовано 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с Омега-3: Тымлатский РК, LeafToGo, Biopharma, UltraBalance, Ellada Fit, Здравсити.ру, Layco, Moloday, 1Win, Эвалар, Solgar, Полярис, Dr.Mybo, Supplnorm, Velife. Это этап лабораторных исследований после масштабного мониторинга, в ходе которого были выявлены товары с указанием запрещенных веществ в составе.

Для исследования БАДы были закуплены как в онлайн-аптеках, так и на маркетплейсах. Из закупленных товаров 13 продаются как биологически активная добавка с указанием свидетельства о государственной регистрации (СГР), а 2 ТМ - как пищевая добавка «Омега-3» в капсулах (Ellada Fit, Velife) с декларациями соответствия, то есть БАДами они якобы не являются.

«Все добавки безопасны и произведены из свежего сырья, однако более чем у половины из них есть иные проблемы», - отмечает Роскачество.

Сообщается, что «Безопасность и качество в норме. Все исследованные БАД полностью безопасны. В них не обнаружены токсичные элементы, пестициды, радионуклиды и вредные микроорганизмы. Контрольные показатели свежести жиров (кислотное и перекисное число) также у всех товаров в норме, что свидетельствует об использовании свежего неокисленного сырья и соблюдении условий хранения».

Также отмечено, что «По результатам исследования обязательным требованиям законодательства соответствуют только шесть торговых маркок: «Эвалар», Solgar, «Полярис», UltraBalance, Layco, Dr.Mybo».

В то же время отмечены следующие нарушения:

Нарушения в маркировке. А именно: несоответствие заявленного содержания жирных кислот указанному на упаковке. Это основное нарушение, выявленное в ходе исследования:
— Содержание Омега-3: 6 торговых марок («Тымлатский РК», Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm, Velife) указывают на упаковке неверное общее количество Омега-3 жирных кислот;
— Содержание ЭПК (EPA): 4 марки (Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife) не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты;
— Содержание ДГК (DHA): 8 марок («Тымлатский РК», LeafToGo, Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm, Velife) нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты».

Указание некорректной массы. Все БАД выпускаются в форме мягкой желатиновой капсулы. Многие производители указывают на лицевой стороне упаковки крупным шрифтом массу всей капсулы, а не ее содержимого, то есть активных веществ. Только 3 торговые марки (Layco, «Эвалар», «Тымлатский рыбокомбинат») четко указывают массу содержимого капсулы.

Продажа под видом БАД. Из закупленных товаров 13 продаются как биологически активная добавка с указанием свидетельства о государственной регистрации (СГР), а 2 ТМ — как пищевая добавка «Омега-3» в капсулах (Ellada Fit, Velife) с декларациями соответствия и продаются незаконно, то есть БАД они вообще не являются, хотя по форме выпуска, способу употребления и маркировке (указание доз, противопоказаний) позиционируются как БАДы. Это прямое нарушение требований Технических регламентов Таможенного союза.

Фото (инфографика) - Роскачество


