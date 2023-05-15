Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях

26 мая — Mossovetinfo.ru — Первое клиническое исследование на людях разрешено провести компании Илона Маска Neuralink, которая занимается производством чипов для мозга. Разрешение на испытание выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).



В ближайшее время компания обещает предоставить дополнительную информацию о наборе участников для испытаний.



В конце 2022 года в отношении Neuralink федеральным прокурором было инициировано расследование на неоправданно жестокое обращение с животными, сообщило Reuters. В распоряжении Reuters оказались десятки документов Neuralink, и десятки свидетельств, которые рассказали о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.



В апреле 2021 года Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры, не касаясь джойстика — буквально «силой мысли». Закадровый голос пояснил, что обезьяне вживили в мозг нейронные чипы, которые можно связать даже с iPhone подобно любому Bluetooth-устройству. Данные с чипов позволили предугадывать действия обезьяны буквально в режиме реального времени.



В июле 2021 года Neuralink привлек $205 млн инвестиций.