 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     26.05.2023 08:02

Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Neuralink  Илон Маск  чипы  мозг  животные  обезьяны  люди  компьютеры 

26 мая — Mossovetinfo.ru — Первое клиническое исследование на людях разрешено провести компании Илона Маска Neuralink, которая занимается производством чипов для мозга. Разрешение на испытание выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В ближайшее время компания обещает предоставить дополнительную информацию о наборе участников для испытаний.

В конце 2022 года в отношении Neuralink федеральным прокурором было инициировано расследование на неоправданно жестокое обращение с животными, сообщило Reuters. В распоряжении Reuters оказались десятки документов Neuralink, и десятки свидетельств, которые рассказали о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.

В апреле 2021 года Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры, не касаясь джойстика — буквально «силой мысли». Закадровый голос пояснил, что обезьяне вживили в мозг нейронные чипы, которые можно связать даже с iPhone подобно любому Bluetooth-устройству. Данные с чипов позволили предугадывать действия обезьяны буквально в режиме реального времени.

В июле 2021 года Neuralink привлек $205 млн инвестиций.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Neuralink  Илон Маск  чипы  мозг  животные  обезьяны  люди  компьютеры 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:02 Другое Компании Маска Neuralink разрешили испытать чипы для мозга на людях

16:10 В России Госдума приняла в I чтении проект об администраторах собраний жильцов домов

15:57 Город (Москва и область) Всех студентов МГИМО перевели на удаленное обучение до 13 июня из-за случая кори

12:48 Общество Верховный суд РФ ликвидировал партию ПАРНАС

12:31 Власть Признать геноцидом действия гитлеровцев в Подмосковье попросила прокуратура

Актуальные материалы

17:03 Город (Москва и область) Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru