«Локомотив» стал чемпионом России по футболу

5 мая. Mossovetinfo.ru - - В субботу 5 мая московский «Локомотив» за тур до конца первенства досрочно стал чемпионом России по футболу.



В матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» принимал «Зенит» победив 1:0.



«Золотой гол» на 87-ой минуте забил нападающий «Локомотива» португалец Эдер.