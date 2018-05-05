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Другое     05.05.2018 18:34

«Локомотив» стал чемпионом России по футболу

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Теги:  РФПЛ  Локомотив  чемпион  Зенит 

5 мая. Mossovetinfo.ru - - В субботу 5 мая московский «Локомотив» за тур до конца первенства досрочно стал чемпионом России по футболу.

В матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Локомотив» принимал «Зенит» победив 1:0.

«Золотой гол» на 87-ой минуте забил нападающий «Локомотива» португалец Эдер.

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Карта места

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Теги: 
РФПЛ  Локомотив  чемпион  Зенит 

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