Лондон и Париж активно работают над предоставлением Киеву ядерного оружия - СВР

24 февраля — Mossovetinfo.ru — Планы Лондона и Парижа вооружить Киев ядерной бомбой говорят об утрате чувства реальности, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В настоящее время Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средства его доставки, сообщает СВР.

«Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира», - сообщает Службе внешней разведки РФ.

Напомним, что 10 марта 2025 года пресс-бюро СВР было уполномочено сообщить, что по имеющимся данным, руководство Великобритании видит угрозу своим интересам в продвижении диалога между США и Россией по разрешению украинского конфликта и в Лондоне опасаются, что это приведет к провалу британской стратегии «сдерживания» Москвы, центральное место в которой занимает контроль над Украиной.

