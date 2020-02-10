10 февраля. Mossovetinfo.ru – Очередная, 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла в Голливуде на сцене Dolby Theatre.



Приз в номинации «Лучший фильм» получила картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Эта же картина стала лучшей в категориях за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и как лучший зарубежный фильм.



В других категориях лауреатами «Оскара» стали:



Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»),

Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»),

Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»),

Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»,

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»),

Лучший саундтрек — «Джокер»,

Лучшая операторская работа — «1917»,

Лучшее сведение звука — «1917»,

Лучшие визуальные эффекты — «1917»,

Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»,

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»,

Лучшая песня — «I'm Gonna Love Me Again» («Рокетмэн»),

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»,

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»,

Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»,

Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»,

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»,

Лучший грим и прически — «Скандал»,

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»,

Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».