10 февраля. Mossovetinfo.ru – Очередная, 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла в Голливуде на сцене Dolby Theatre.
Приз в номинации «Лучший фильм» получила картина южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Эта же картина стала лучшей в категориях за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и как лучший зарубежный фильм.
В других категориях лауреатами «Оскара» стали:
Лучший актер — Хоакин Феникс («Джокер»),
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер («Джуди»),
Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»),
Лучший художник-постановщик — «Однажды в Голливуде»,
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»),
Лучший саундтрек — «Джокер»,
Лучшая операторская работа — «1917»,
Лучшее сведение звука — «1917»,
Лучшие визуальные эффекты — «1917»,
Лучший монтаж звука — «Ford против Ferrari»,
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»,
Лучшая песня — «I'm Gonna Love Me Again» («Рокетмэн»),
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»,
Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»,
Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»,
Лучший игровой короткометражный фильм — «Окно напротив»,
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам»,
Лучший грим и прически — «Скандал»,
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»,
Лучший документальный короткометражный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».
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