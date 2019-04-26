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Другое     26.04.2019 12:21

Названы самые популярные малолитражки на вторичном авторынке в России

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Теги:  автомобили  продажи 

26 апреля. Mossovetinfo.ru – Аналитики агентства «Автостат Инфо» составили рейтинг самых популярных малолитражных автомобилей на вторичном авторынке в России по итогам продаж в марте 2019 года.

Первое место по количеству продаж занял Daewoo Matiz – за месяц было продано 3120 подержанных автомобилей этой марки. Второе место заняла российская «Ока» - 1607 машин. На третьем месте корейский Kia Picanto – 564 проданных машины.

В десятку вошли также Chevrolet Spark, Peugeot 107, smart ForTwo, Chery QQ6, Chery QQ и Suzuki Wagon R+.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  продажи 

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