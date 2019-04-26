26 апреля. Mossovetinfo.ru – Аналитики агентства «Автостат Инфо» составили рейтинг самых популярных малолитражных автомобилей на вторичном авторынке в России по итогам продаж в марте 2019 года.



Первое место по количеству продаж занял Daewoo Matiz – за месяц было продано 3120 подержанных автомобилей этой марки. Второе место заняла российская «Ока» - 1607 машин. На третьем месте корейский Kia Picanto – 564 проданных машины.



В десятку вошли также Chevrolet Spark, Peugeot 107, smart ForTwo, Chery QQ6, Chery QQ и Suzuki Wagon R+.