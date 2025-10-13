Другие материалы
-
Другое
25.10.2025, 07:45
Об уничтожении семи вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил ночью Собянин
25 сентября — Mossovetinfo.ru — Об уничтожении системой противовоздушной обороны (ПВО) семи вражеских БПЛА, летевших...
-
Другое
17.10.2025, 07:42
Силы ПВО в ночь 17 октября сбили 61 украинский БПЛА над регионами России
17 октября — Mossovetinfo.ru — Средства ПВО в период с 23:00 мск 16 октября до 07:00 мск 17 октября уничтожили и перехватили 6...
-
Другое
13.10.2025, 07:49
В ночь на 13 октября силами и средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 БПЛА
13 октября — Mossovetinfo.ru — В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 7.00 мск 13 октября дежурными сред...