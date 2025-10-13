 
Актуальные темы: переговоры
Другое     25.10.2025 07:45

Об уничтожении семи вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил ночью Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ПВО  беспилотники  БПЛА  Собянин  экстренные службы  СВО 

25 сентября — Mossovetinfo.ru — Об уничтожении системой противовоздушной обороны (ПВО) семи вражеских БПЛА, летевших на Москву сообщил ночью 25 октября в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сообщения об атаках вражеских БПЛА в канале мэра столице размещались в период с 2:28 мск по 5:46 мск включительно.

Собянин отмечал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью накануне, 24 сентября, в Красногорске, Московской области, в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже, пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Подмосковья.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ПВО  беспилотники  БПЛА  Собянин  экстренные службы  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:45 Другое Об уничтожении семи вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил ночью Собянин

07:42 Город (Москва и область) Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже в подмосковном Красногорске – губернатор

10:37 В России Силы ПВО за ночь сбили 139 беспилотников ВСУ над регионами РФ

12:51 Происшествия 30,2 млн рублей передал мошенникам в Москве пенсионер за неделю

10:18 Город (Москва и область) «Поиск по архивам» объединил исторические документы с картой Москвы

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru