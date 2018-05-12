Другие материалы
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Другое
14.05.2018, 16:52
Памятник Марине Цветаевой открыли в московской школе
14 мая. Mossovetinfo.ru – Памятник Марине Цветаевой открыли 14 мая на территории школы № 1619 на Таллинской улице (СЗАО), которая носит имя поэтессы. Автором памятника стал известный скульп...
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Другое
14.05.2018, 08:55
В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде»
14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на сайте акции. 18 мая с 8:00 до 11:00 утра в Москве будут организованы «энергетические т...
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Другое
12.05.2018, 09:52
В Москве выбрали лучшую медсестру
12 мая. Mossovetinfo.ru –В Москве выбрали лучшую медсестру. Об этом сообщили в департамента здравоохранения столицы. Победитель определился в рамках финального этапа городского конкурса профессиона...