14 мая. Mossovetinfo.ru – Памятник Марине Цветаевой открыли 14 мая на территории школы № 1619 на Таллинской улице (СЗАО), которая носит имя поэтессы. Автором памятника стал известный скульп...

14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 по 27 мая пройдеn акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на сайте акции. 18 мая с 8:00 до 11:00 утра в Москве будут организованы «энергетические т...