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Другое     09.03.2021 09:44

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

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Теги:  Евровидение  конкурсы  телевидение  Manizha  Манижа Сангин 

9 марта. Mossovetinfo.ru – По результатам зрительского голосования на Первом канале, представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021 будет певица Manizha с песней «Russian woman».

Manizha набрала 39,7% голосов. Также на участие в Евровиденье от России претендовал дуэт #2Маши с песней «Bitter words», который набрал 35,7% голосов, и группа Therr Maitz с песней «Future is bright», за которых проголосовали 24,6% зрителей.

Manizha (Манижа Сангин) - родом из Узбекистана. Стала популярной после публикации своих песен в социальных сетях.

Конкурс Евровидение-2021 пройдет во второй половине мая в Роттердаме. Конкурс пройдет в офлайн-формате, однако организаторы заявили, что состав делегаций и количество аккредитованных журналистов будут сокращены. Кроме того, неизвестно, допустят ли на конкурс публику.

Прошлогодний конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Теги: 
Евровидение  конкурсы  телевидение  Manizha  Манижа Сангин 

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