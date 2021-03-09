Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021

9 марта. Mossovetinfo.ru – По результатам зрительского голосования на Первом канале, представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021 будет певица Manizha с песней «Russian woman».



Manizha набрала 39,7% голосов. Также на участие в Евровиденье от России претендовал дуэт #2Маши с песней «Bitter words», который набрал 35,7% голосов, и группа Therr Maitz с песней «Future is bright», за которых проголосовали 24,6% зрителей.



Manizha (Манижа Сангин) - родом из Узбекистана. Стала популярной после публикации своих песен в социальных сетях.



Конкурс Евровидение-2021 пройдет во второй половине мая в Роттердаме. Конкурс пройдет в офлайн-формате, однако организаторы заявили, что состав делегаций и количество аккредитованных журналистов будут сокращены. Кроме того, неизвестно, допустят ли на конкурс публику.



Прошлогодний конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.