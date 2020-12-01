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Другое     01.12.2020 23:37

Пейдж совершил в своем аккаунте каминг-аут как транс-мужчина под именем Эллиот

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Теги:  Эллиот  Эллиот Пейдж  Эллен Пейдж  Elliot Page 

1 декабря. Mossovetinfo.ru -1 декабря 2020 года Пейдж совершил в своем аккаунте в Инстаграм каминг-аут как транс-мужчина под именем Эллиот, сообщает Википедия.

Также, по информации Вики, - "Э́ллиот Грейс Фи́лпоттс-Пейдж (англ. Elliot Grace Philpotts-Page, до 2020 года известен как Эллен Пейдж, англ. Ellen Page; род. 21 февраля 1987 года, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — канадский трансгендерный актёр".

Эллен Пейдж была номинанткой премий «Оскар», «BAFTA», «Золотой глобус» и Премии Гильдии киноактёров США. Наиболее известные роли сыграла в фильмах «Джуно», «Начало» и двух частях серии фильмов «Люди Икс».


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Теги: 
Эллиот  Эллиот Пейдж  Эллен Пейдж  Elliot Page 

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