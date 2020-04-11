11 апреля. Mossovetinfo.ru – Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году, сообщает telegram-канал «Ложа прессы» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что города, которые являются хозяевами чемпионата Европы, должны гарантировать свое участие в турнире до конца апреля 2020 года.
Союз футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта сообщил, что принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.
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