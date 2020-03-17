17 марта. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».



Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В России матчи Евро-2020 должен был принять Санкт-Петербург.



Ранее страны ЕС объявили о закрытии границ в связи с распространением коронавируса. Свои границ закрыл также ряд других стран, в том числе Россия.