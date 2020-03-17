17 марта. Mossovetinfo.ru – Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает telegram-канал «Ложа прессы».
Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В России матчи Евро-2020 должен был принять Санкт-Петербург.
Ранее страны ЕС объявили о закрытии границ в связи с распространением коронавируса. Свои границ закрыл также ряд других стран, в том числе Россия.
17:03 Власть Власти Москвы опровергли информацию о закрытии города на карантин из-за коронавируса
16:44 Город (Москва и область) В Москве зафиксировано еще 4 случая заражения коронавирусом
16:27 В России Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек
15:42 Другое УЕФА перенес чемпионат Европы
15:17 Власть Кремль считает несправедливой критику Минска по поводу закрытия границы с Белоруссией
17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек
17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом
16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63
11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса